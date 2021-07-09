ВОЗ отслеживает вариант Covid-19, обнаруженный в России
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала отслеживать вариант коронавируса AT.1, который был впервые выявлен в России в январе 2021 года.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Организация включила AT.1 в список для мониторинга, учитывающий варианты, мутации которых могут менять свойства вируса и представлять угрозу в будущем, но о которых еще предстоит собрать достаточное количество данных. Далее мутированному вирусу присваивают название в виде буквы греческого алфавита и он считается "представляющим интерес". Если выясняется, что он особенно заразен, его вносят в группу "вызывающих опасения".

Вариант не будут называть "российским", так как ВОЗ с начала июня использует для маркировки буквы греческого алфавита, чтобы не подвергать дискриминации страны, где эти штаммы впервые были обнаружены. "Вызывающими опасения" пока считаются четыре варианта - "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Сейчас в большинстве стран мира особенно распространен последний вариант.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов