ВОЗ: Пандемия коронавируса будет продолжаться большую часть 2022 года
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Пандемия коронвирусной инфекции будет продолжаться большую часть 2022 года. Такое заявление сделал советник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Айлвард.

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"Могу вам точно сказать, что мы не справляемся, — признался представитель ВОЗ. — Нам нужно ускориться, а в противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ей следовало бы".

Представитель ВОЗ объяснил, что развитые государства не выполняют свои обязательства по программе предоставления препаратов беднейшим регионам.

Если в большинстве стран мира привито 40% жителей или больше, то в Африке курс вакцинации прошли только 5% населения. При этом, согласно подсчетам благотворительных организаций, только одна из семи доз вакцины, обещанных самым бедным жителям планеты, действительно достигают цели.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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Коронавирус пандемия Covid-19
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