ВОЗ: переболевшие Covid-19 рискуют заразиться новым штаммом вируса

Уже переболевшие Covid-19 люди рискуют заразиться снова при контакте с новым штаммом заболевания — "омикрон", заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет РБК.

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Однако, как указали в ВОЗ, пока нет достаточного количества данных, которые бы подтверждали, что вариант "омикрон" опаснее "дельты".

"Пока не ясно, является ли "омикрон" более заразным по сравнению с другими вариантами, включая вариант "дельта", — говорится в сообщении ВОЗ.

В организации подчеркнули, что в ЮАР, где был выявлен новый штамм, увеличилось количество положительных результатов теста на коронавирус. Исследования связи увеличения количества случаев с "омикроном" еще не завершены.

Как сообщалось ранее, вариант коронавируса B.1.1.529, впервые выявленный в Ботсване и ЮАР, получил название "омикрон". ВОЗ присвоила ему статус"вызывающего беспокойство" (VOC). От известных ранее вариантов вируса SARS-CoV-2 "омикрон" отличается большим количеством мутаций. В связи с этим некоторые эксперты уже выразили опасения, что антитела могут хуже справляться с ним, а используемые сейчас вакцины могут оказаться менее эффективными.