ВОЗ переименует оспу обезьян — название признали некорректным

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) официально сменит название "обезьяньей оспы" – в связи с тем, что оно может способствовать расизму и стигматизации. "Важно не оскорбить какие-либо культурные, социальные, национальные, региональные, профессиональные или этнические группы", — заявил Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Об этом пишет Bloomberg.

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На прошлой неделе более 30 международных ученых назвали обезьянью оспу дискриминирующим и стигматизирующим названием болезни. Специалисты считают, что таким образом болезнь связывают с Африкой — и призвали как можно скорее поменять название.

Название обезьянья оспа также не соответствует правилам ВОЗ, согласно которым в названиях болезней лучше не использовать названия регионов и животных.

По словам ученых, все больше фактов указывает на то, что вирус уже долгое время незаметно распространялся от человека к человеку, но в СМИ продолжают связывать вспышку оспы с африканскими странами.

Уже сообщалось, что в середине мая в Европе, Америке и Австралии было зафиксировано несколько десятков случаев заражения новым вирусом — обезьяньей оспой. Первые сообщения о зараженных пришли из Великобритании еще 6 мая.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 21 мая было зарегистрировано 92 подтвержденных и 28 возможных случаев заражения в странах Европы, США, Канаде и Австралии. На следующий день руководитель ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что всего вирус выявили в 15 странах за пределами Африки.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, родственное натуральной оспе, которую человечество победило еще в 1980 году благодаря вакцинации. Среди характерных симптомов болезни — жар, головная боль, воспаленные лимфоузлы, слабость, мышечные боли. В течение одного-трех дней после заражения на лице, ладонях и стопах человека появляются высыпания, со временем превращающиеся в пузырьки с жидкостью.

Чаще всего заболевание встречается в странах Западной и Центральной Африки, откуда возбудитель могут привезти люди и животные.