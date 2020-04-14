ВОЗ: пик заболеваемости Covid-19 еще впереди

Пандемия коронавирусной инфекции в мире еще не достигла пика. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает "Медуза" со ссылкой на Reuters.

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Харрис отметила, что в Европе наблюдается неоднородная картина заболеваемости: в Италии и Испании ситуация с коронавирусом улучшилась, но в Великобритании и Турции еще фиксируется прирост числа зараженных.

В целом на Европу и США приходится 90% случаев коронавируса в мире. Что касается Китая, то в нем до сих пор фиксируют завозные случаи коронавируса — в основном, из России.

Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год, отметила представитель ВОЗ.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 1,934 млн человек. Из них 464 тысячи выздоровели, 120 тысяч умерли. Первое место по заболеваемости и смертности от Covid-19 сейчас занимают США.

Некоторые страны Европы начали ослаблять ограничения, которые они ввели из-за коронавируса в начале марта. В частности, в Испании и Италии возобновилась работа некоторых компаний и служб, Дания решила снова открыть детские сады и младшие школы, Австрия — некоторые магазины.