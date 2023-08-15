ВОЗ: по миру распространяется новый штамм COVID-19, начато изготовление обновленных вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за новым штаммом COVID-19 EG.5, который распространился более чем в десятке крупных стран.

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По сообщению CNBC, ВОЗ присвоила этому штамму, получившему название Eris, статус вызывающего интерес. Это означает, что организация следит за мутациями, которые могут сделать этот штамм более опасным.

Симптомы этого штамма схожи с симптомами уже хорошо знакомого коронавируса, среди которых кашель, высокая температура, боль в горле и изменения обоняния и вкуса.

„Хотя из-за EG.5 отмечается рост заболеваемости и подавление иммунитета, до сих пор не сообщалось об изменениях в тяжести течения болезни", — говорится в опубликованном в среду заключении ВОЗ по оценке риска.

По данным ВОЗ, на глобальном уровне Eris пока не представляет большой угрозы для здоровья. Однако, как считают в ВОЗ, из-за некоторых особенностей, указанных в анализе, штамм EG.5 может стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире.

Согласно опубликованным неделю назад данным, наибольшее число случаев заболевания вирусом Eris зарегистрировано в Китае, за ним следуют США, Южная Корея и Япония.

Защититься от штамма EG.5 можно с помощью обновленных вакцин. Компании Pfizer, Moderna и Novavax планируют выпустить их осенью.