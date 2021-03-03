ВОЗ: победить коронавирус в этом году не удастся

Согласно Всемирной организации здравоохранения, победить пандемию COVID-19 до конца текущего года нереально, передает YLE.

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Тем не менее, один из руководителей организации Майкл Райан заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире, вероятно, станет более управляемой. Однако это зависит от того, насколько эффективно удастся снизить потребность в госпитализации инфицированных и уровень смертности.

Как отмечает Райан, глобальные показатели заражаемости снова начали расти после нескольких недель спада. Сейчас приоритет ВОЗ — свести распространение коронавируса к минимуму, чтобы уменьшить заболеваемость людей и предотвратить появление новых штаммов вируса.

В понедельник, 1 марта, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о росте темпа заболеваемости коронавирусом в мире. По его словам, заболеваемость впервые с января выросла в Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге накануне добавил, что темп заболеваемости вновь начал расти в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах.

"В феврале, впервые после снижения заболеваемости Covid-19, появились первые признаки повторных очагов заражения в ряде европейских регионов", — написал Клюге у себя в Twitter.

Крюге добавил, что четыре из десяти стран мира, где было выявлено наибольшее число случаев Covid-19 в первый день недели, расположены в Европе. В связи с этим Клюге заявил о необходимости принятия мер, направленных на борьбу с распространением вируса.

ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции Covid-19 пандемией. С начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 114 млн человек, более 2,5 млн умерли.