ВОЗ: Пока ещё рано смягчать меры борьбы с Covid-19

Ряд стран в последние дни объявил, что собирается смягчить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением Covid-19. Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что для таких решений ещё рано, сообщает LETA.

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“Сейчас не время облегчать мероприятия”, - во время пресс-конференции заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клуге. “Сейчас время удвоить и утроить наши коллективные усилия по задержанию вспышки при поддержке всего общества.”

ВОЗ считает, что в первую очередь надо беречь работников сферы здравоохранения, а затем бороться с распространением нового коронавируса в обществе.

Ранее Австрия заявила, что 14 апреля смогут начать работать некоторые предприятия, а для жителей откроются парки. Дания и Норвегия также сообщили, что облегчат некоторые мероприятия.

Европейское бюро ВОЗ указало, что хотя в Испании и Италии продолжает расти заболеваемость, в целом в Европе рост заболеваемости замедлился после введения ограничений. В то же время, заболеваемость резко выросла в Турции и Швеции.

По данным ВОЗ, на европейском континенте зафиксировано 687 236 случаев заболевания Covid-19, почти 53 тысячи человек умерли.