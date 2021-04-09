ВОЗ пока не рекомендует комбинировать разные вакцины против Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не будет рекомендовать прививаться антикоронавирусными вакцинами от двух разных производителей - для ускорения процесса вакцинации. Об этом заявила в пятницу, 9 апреля, в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. По ее словам, имеющихся данных недостаточно, чтобы сказать, возможна ли комбинация различных препаратов.

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Харрис напомнила, что стратегическая консультативная группа экспертов (СКГЭ, SAGE) по иммунизации советовала использовать один и тот же продукт для введения обеих доз, представляя в феврале рекомендации по применению вакцины шведско-британской компании AstraZeneca. Тогда специалисты настаивали на проведении специфических исследований по взаимозаменяемости.

Комиссия в Берлине считает комбинацию безопасной

Между тем Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха в Берлине 9 апреля заявила, что считает комбинацию двух препаратов безопасной.

Главное управление здравоохранения Франции в свою очередь отметило, что все провакцинированные AstraZeneca в возрасте до 55 лет должны получить вторую дозу другой вакцины.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) добавило информацию о возможности развития тромбозов в описание вакцины против коронавируса Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Это следует из обновленных характеристик препарата. "Сочетание тромбозов и тромбоцитопении, иногда сопровождающееся кровотечением, в очень редких случаях наблюдалось после вакцинации препаратом Vaxzevria", — говорилось в описании.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус Вакцинация
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