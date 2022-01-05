ВОЗ: появляется все больше доказательств легких симптомов заражения "омикроном"

Появляется все больше доказательств того, что вариант Covid-19 "омикрон" вызывает более легкие симптомы, чем предыдущие штаммы. В результате во многих регионах появляется разница между увеличивающимся количеством случаев заражения и низким уровнем смертности, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет Reuters.

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"Мы видим все больше и больше исследований, указывающих на то, что "омикрон" инфицирует верхнюю часть тела. В отличие от других штаммов, которые вызывают тяжелую пневмонию", — заявил в интервью журналистам эксперт ВОЗ Абди Махамуд.

По его словам, это хорошие новости, но необходимо больше исследований, чтобы доказать это.

Сильно мутировавший вариант Covid-19 был впервые обнаружен в ноябре. Согласно данным ВОЗ, он быстро распространился и появился как минимум в 128 странах, из-за чего многие государства, стремящимися перезагрузить свою экономику и жизнь после почти двух лет пандемией, столкнулись с дилеммой.

Однако, хотя число случаев заболевания выросло до рекордного уровня, показатели госпитализации и смертности часто ниже, чем на других этапах пандемии.

Заявления Махамуда о снижении риска тяжелого заболевания перекликаются с другими данными, включая исследование из Южной Африки, которая была одной из первых стран, где был обнаружен "омикрон".

Тем не менее, эпидемиолог также выразил осторожность, назвав Южную Африку "особняком", поскольку это страна с преимущественно молодым населением.

Высокая трансмиссивность "омикрона" означает, что он станет доминирующим в течение нескольких недель во многих местах, создавая угрозу для медицинских систем в странах, где большая часть населения остается непривитой, предупредил эксперт ВОЗ.

По словам Махамуда, хотя "омикрон" может избегать антител, появляются доказательства того, что вакцины по-прежнему обеспечивают некоторую защиту, вызывая вторую опору иммунного ответа со стороны Т-клеток.

Эпидемиолог указал, что лучший способ уменьшить влияние этого варианта коронавируса — выполнить цель ВОЗ по вакцинации 70% населения в каждой стране к июлю, а не предлагать третью и четвертую дозы в некоторых странах.