ВОЗ предупредила об угрозе второго пика первой волны пандемии Covid-19

При раннем ослаблении карантинных мер странам, где распространение вируса SARS-CoV-2 идет на спад, грозит второй пик эпидемии, считает эксперт Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об угрозе "немедленного второго пика" пандемии заболевания Covid-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Это может произойти, если страны, где инфекция идет на спад, слишком рано ослабят меры по борьбе с распространением вируса, заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в понедельник, 25 мая.

Эксперт подчеркнул, что мир достиг середины первой волны пандемии, и предостерег от идеи возможной сезонности заболевания.

"Считать, что инфекция идет на спад, и следующий опасный момент наступит в октябре или ноябре, рискованно", — отметил Райан. Он особо выделил ситуацию в Центральной и Южной Америках, а также Южной Азии и Африке, где количество заражений продолжает расти. Странам необходимо продолжать проводить тестирование и отслеживать пути передачи вируса, добавил эксперт.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 5,4 млн жителей планеты, а свыше 345 000 человек скончались от последствий заболевания Covid-19. Больше всего заражений (1,6 млн случаев) и летальных исходов (свыше 98 000) — в США.