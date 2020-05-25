ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против Covid-19. Это лекарство принимает Трамп

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от Covid-19.

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Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что клинические испытания приостановлены из соображений безопасности.

"Исполнительная группа по проведению клинических испытаний взяла временную паузу по тестированию гидроксихлорохина", — сказал он 25 мая на пресс-конференции. — Его действие необходимо проанализировать".

Решение ВОЗ связано с недавним исследованием, которое показало, что использование этих лекарств непосредственно или в сочетании с антибиотиками повышает риск смертности от коронавирусной инфекции.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что гидроксихлорохин и хлорохин продолжают считаться безопасными при лечении малярии и аутоиммунных заболеваний.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактического средства от коронавирусной инфекции. По его словам, этот препарат принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Президент подчеркнул, что он советовался с врачом при Белом доме насчет гидроксихлорохина, и доктор разрешил ему его принимать.