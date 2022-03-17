ВОЗ приостановила сертификацию "Спутника" из-за технических сложностей, вызванных санкциями
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения вакцины "Спутник V". Об этом со ссылкой на РИА Новости сообщает Meduza.

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Причиной приостановки стали технические сложности, вызванные санкциями. Инспекция ВОЗ должна была приехать в Россию 7 марта, однако из-за проблем с доступностью авиарейсов и прекращением работы Visa и Mastercard в России он был отложен.

В ВОЗ подчеркнули, что новая дата будет назначена как только это станет возможным.

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