ВОЗ призвала усилить борьбу с коронавирусом в "становящейся очагом" Европе

Европейские правительства "сильно отстают" в борьбе с коронавирусом, континент становится очагом болезни. Об этом заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, передает Raidió Teilifís Éireann.

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Представитель международной организации отметил, что "требуются гораздо более комплексные меры, если Европа хочет победить вирус". Райан призвал правительства "не разбрасываться возможностями", которые дают карантинные ограничения, и поддержать граждан, соблюдающих правила.

Ранее сообщалось, что индекс деловой активности (PMI) в еврозоне упал до четырехмесячного минимума в октябре. Более половины европейских компаний малого и среднего бизнеса говорят, что в следующем году им грозит банкротство из-за пандемии коронавируса, если их доходы не начнут расти. Пандемия сильно ударила по европейским фирмам, 70 процентов сообщили о снижении доходов.