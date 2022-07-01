ВОЗ призывает к срочным действиям для предотвращения распространения оспы обезьян

В пятницу, 1 июля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к срочным действиям для предотвращения распространения обезьяньей оспы в Европе, указав, что количество случаев заболевания в регионе увеличилось втрое за последние две недели.

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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что сегодня он усиливает свой призыв к правительствам и гражданскому обществу укрепить усилия по предотвращению распространения оспы обезьян на более широкой территории.

Он подчеркнул, что срочные и согласованные действия обязательны, если мы хотим остановить распространение этой болезни.

Оспа обезьян — это редкое вирусное инфекционное заболевание, наиболее часто встречающееся в странах Центральной и Западной Африки, но недавно поразившее страны, где оно ранее не выявлялось. Хотя симптомы заболевания аналогичны симптомам оспы, они обычно мягче с зудом, лихорадкой и сыпью. Иногда заболевание может протекать тяжело.

По словам Клюге, 90% всех лабораторно подтвержденных случаев, зарегистрированных в мире, или 4500 случаев, были обнаружены в Европе.

Случаи заражения выявлены в 31 стране и территории.

Клюге заявил, что Европа находится в центре вспышки, которая расширяется, и риск остается высоким.

На данный момент ВОЗ эту вспышку не считает чрезвычайной ситуацией в области общественного здоровья, однако вскоре пересмотрит свою позицию.

Новая вспышка оспы обезьян до сих пор в основном затрагивала мужчин, которые вступали в интимные отношения с другими лицами мужского пола.