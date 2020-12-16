ВОЗ призывает в новогодние праздники носить маски в кругу семьи
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала носить защитные маски и во время празднования Рождества и Нового года в кругу семьи, а сами праздники, если возможно, организовать на открытом воздухе. В первые недели и месяцы 2021 года высок риск нового роста заболеваемости, предупреждает ВОЗ.

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"Несмотря на некоторый хрупкий прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшего возрождения [распространения заболевания] в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно будет сотрудничать, чтобы предотвратить его — отмечено в сообщении. — Ношение масок и физическое дистанцирование в кругу друзей и семьи может показаться неловким, но это в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого", — подчеркивается в заявлении (цитируется в переводе ТАСС).

ВОЗ призывает, по возможности, собираться вместе на открытом воздухе. Если это неосуществимо и люди находятся в здании, важно ограничить количество гостей и хорошо проветрить помещение. Для тех, кому придется путешествовать, эксперты советуют избегать любого вида транспорта, который может быть переполнен.

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