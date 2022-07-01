ВОЗ прогнозирует летом "высокий уровень" заражения Covid-19 в Европе

Несмотря на продолжающуюся кампанию по вакцинации количество заболевших коронавирусом будет расти в ближайшие недели, уверены в организации. Это связывают со снятием антиковидных ограничений. При этом уровень смертности от Covid-19 сейчас относительно невысок.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что этим летом количество заболевших коронавирусом в Европе может заметно вырасти, и призвала власти следить за распространением болезни. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Поскольку страны европейского региона отменили ранее действовавшие социальные меры, летом вирус будет передаваться на высоких уровнях. Этот вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его искать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни", — заявил представитель организации.

По данным ВОЗ, в 53 странах европейского региона ежедневно фиксируется чуть менее полумиллиона случаев заражения Covid-19. Месяц назад этот показатель был втрое ниже, а тенденция к росту наблюдается во многих государствах ЕС. При этом смертность от коронавируса в последнее время существенно снизилась: ежедневно от болезни в регионе погибает около 500 человек (почти в 10 раз меньше, чем прошедшей зимой).

Клюге призвал продолжать действующие в Европе программы вакцинации и не забывать о соблюдении необходимых мер: носить маски в общественных местах и изолироваться при появлении симптомов заболевания. Директор регионального бюро ВОЗ выразил надежду, что это позволит "избежать серьезных последствий, которые мы наблюдали ранее во время пандемии".

В Латвии за последние сутки выявлено 462 новых случая заражения Covid-19. В начале июня этот показатель был примерно вдвое ниже.