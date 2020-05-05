ВОЗ просит проверять подозрительные случаи на предмет их связи с Covid-19

Всемирная организация здравоохранения отреагировала на информацию врачей Франции, что первый случай COVID-19 появился в стране в прошлом году, намного раньше, чем полагали до этого.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "не удивлена" отчетом Франции о том, что первый случай Covid-19 появился в стране раньше, чем полагали до этого - уже в декабре прошлого года. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве во вторник, 5 мая, призвал остальные страны начать проверку других подозрительных случаев.

"Это неудивительно. Потому что самые ранние случаи были зарегистрированы в начале декабря. Так что возможно, что зараженные жители Уханя путешествовали в другие страны", - отметил он.

Одна из французских больниц в предместье Парижа перепроверила анализы пациента, у которого была диагностирована пневмония и который проходил лечение еще 27 декабря 2019 года, и выяснила, что он был инфицирован коронавирусом нового типа. Cамым ранним выявленным случаем заражения во Франции до этого считался датированный 24 января: двое заболевших приехали из китайского Уханя, а третий был членом их семьи.

"Это создает совершенно новую картину"

Что касается 50-летнего мужчины, у которого в середине декабря была диагностирована пневмония, то он, по данным врачей, давно выздоровел. При этом мужчина даже не подозревал, что мог быть инфицирован SARS-CoV-2, поскольку не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.

"Это создает совершенно новую картину", - признал Линдмайер. "Эти открытия позволяют лучше понять характер потенциального циркулирования вируса, вызывающего Covid-19", - добавил он.

Власти Китая сообщили ВОЗ, что в провинции зарегистрированы случаи пневмонии неизвестного происхождения 31 декабря. Позднее, 7 января, китайские специалисты смогли выделить новый возбудитель, родственный, но не идентичный вирусу SARS.