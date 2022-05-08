ВОЗ расследует возможную причастность России к военным преступлениям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирает доказательства для возможного расследования военных преступлений в связи с ударами России (которые ВОЗ, как она утверждает, задокументировала) по медицинским учреждениям в Украине, сообщает Рейтер.

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В субботу на пресс-конференции в Киеве директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан и глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявили, что воюющие стороны ответственны за недопущение нападений на медицинские учреждения, однако ВОЗ уже зафиксировала 200 таких случаев в Украине.

"Преднамеренные нападения на медицинские учреждения являются нарушением международного гуманитарного права и - в случае подтверждения расследованием - представляют собой военные преступления", - сказал Райан.

По его словам, ВОЗ продолжает собирать свидетельства таких военных атак. В организации верят, что "ООН, Международный уголовный суд и другие органы проведут необходимые расследования, чтобы оценить преступные намерения, стоящие за этими нападениями".

Россия неоднократно заявляла, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры. Москва отвергла предыдущие обвинения Украины и западных стран в возможных военных преступлениях, а также отрицала нападения на мирных жителей, пишет Рейтер.

Агентство также сообщает, что 10 мая ВОЗ рассмотрит резолюцию против России. Она предполагает возможное закрытие крупного регионального офиса в Москве, говорится в документе, ранее полученном агентством Рейтер.