ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир от коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Препарат ремдесивир не стоит использовать госпитализированным с Covid-19 пациентам независимо от тяжести заболевания. Соответствующую рекомендацию выпустила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет РБК.

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По данным ВОЗ, их эксперты против использования лекарства, поскольку в настоящее время "нет доказательств того, что ремдесивир улучшает выживаемость и другие исходы у пациентов".

Ремдесивиром в числе прочего лечили американского президента Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом. После выздоровления Трамп обещал всем гражданам США такое же лечение, как было у него.

Рекомендации ВОЗ против использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). В экспертную группу входили 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике.

Исследования эффективности ремдесивира начались 15 октября. В общей сложности были проведены четыре независимых испытания, в ходе которых анализировались данные более чем 7 тыс. пациентов. В итоге эксперты пришли к выводу, что лекарство не оказывает значимого влияния на выживаемость людей с Covid-19, потребность в искусственной вентиляции легких, время выздоровления и другие показатели.

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Дональд Трамп Исследования США
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