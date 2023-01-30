ВОЗ решила, что пандемию Covid-19 все еще рано считать закончившейся

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник обсудила вопрос о том, можно ли констатировать окончание пандемии Covid-19, объявленной ею без малого три года назад, и посчитала, что пандемия все же еще продолжается.

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Формально решение означает, что за ковидом сохраняется статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Это самый высокий уровень угрозы по классификации ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с рекомендациями экспертного комитета по чрезвычайной ситуации, вынесенными на заседании 27 января, говорится в заявлении организации.

В конце прошлого года глава ВОЗ выражал надежду на то, что статус чрезвычайной ситуации с коронавирусом можно скоро будет снимать, но резкая вспышка заболеваемости в Китае и мировой рост числа смертей в начале 2023 поставили эти прогнозы под вопрос.

Риторика изменилась



В сентябре прошлого года генеральный директор ВОЗ выражал уверенность в том, что конец пандемии уже не за горами, а в декабре — надежду, что она закончился в 2023 году.

На тот момент, по данным ВОЗ, среднее число смертей, связанных с Covid-19, в мире составляло 10 тысяч в неделю — в пять раз меньше, чем в январе 2022 года.

Однако во вторник на этой неделе глава ВОЗ поделился тревогой по поводу подскочившего с декабря роста числа смертей от Covid-19 по всему миру.

В Китае с тех пор, как власти в начале декабря отказались от политики нулевого ковида, к середине января в больницах умерли 60 тыс. человек с диагнозом Covid-19.

Это официальные данные правительства, но эксперты считают, что реальная цифра намного выше, так как сюда не включены те люди, которые умерли дома. Также сообщалось, что многих врачей в Китае подталкивали стараться не указывать ковид в качестве основной причины смерти.

"Нагрузка снова возросла"



"Хотя наше положение сейчас намного лучше, чем три года назад, когда ударила пандемия, нагрузка на коллективные силы всемирного реагирования снова возросла", — отметил глава ВОЗ.

Виной этому, по словам Гебрейесуса, недостаточное число вакцинированных в мире, ограниченный и неравномерный доступ к антивирусным препаратам, а также тот факт, что системы здравоохранения во многих странах не справляются с наплывом пациентов — не только с ковидом, но с другими респираторными заболеваниями.

Глава ВОЗ отдельно отметил "потоки псевдонауки и дезинформации" как одну из причин, по которым Covid-19 продолжает оставаться серьезным вызовом для медиков и международных организаций, пытающихся остановить пандемию.

Отмена и возвращение ковидных мер

До начала новой волны ковида в Китае надежду на скорый конец пандемии поддерживал тот факт, что многие страны — особенно те, где уровень вакцинации считается высоким, — отказались от масок и карантинных мер, пытаясь справляться с ковидом в рутинном режиме.

Испания остается одной из немногих стран в Европе, где в транспорте обязательны маски. С 7 февраля это правило отменяется.

Строгие карантинные правила до сих пор сохранялись в Японии, где ковид был возведен в категорию особо заразных заболеваний. В пятницу власти страны объявили, что с 8 мая переводят его в категорию менее опасных заболеваний, таких как грипп.

Это означает, что власти не будут настаивать на ограничении передвижения граждан с положительным диагнозом и тех, кто с ними контактировал, и ослабят правила для массовых мероприятий.

При этом из-за новой волны ковида в Китае власти по всему миру начали в январе вводить ограничения для прибывающих из Китая. США, Британия, Германия, Австралия, Канада, Израиль ввели обязательное тестирование приезжающих из Китая.