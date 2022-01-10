ВОЗ считает, что сложная ситуация из-за "омикрона" сохранится еще три месяца
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Специальный представитель ВОЗ по борьбе с Covid-19 Дэвид Набарро заявил, что как минимум следующие три месяца будут сложными из-за вспышки штамма "омикрон", но ее конец близок, передает в понедельник Sky News.

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Набарро отметил, что помимо "омикрона" могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает мутировать, сообщает телеканал.

Он также выразил беспокойство насчет того, что если службы здравоохранения Западной Европы справляются с затруднениями, то медучреждения в других странах мира уже перегружены.

Ни в одной стране нет возможности для введения серьезных ограничений, особенно в бедных странах, но сложности будут лишь в ближайшие три месяца, отметил Набарро.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 307,9 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,5 млн смертей от последствий заболевания.

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