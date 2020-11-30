ВОЗ скорректирует рекомендации по "близким контактам" до 15 минут в сутки
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает новые рекомендации для определения "близкий контакт" при коронавирусе COVID-19. Об этом в интервью ТАСС заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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По ее словам, новые рекомендации по так называемым близким контактам рассматривались в рамках совещания ВОЗ, которое состоялось в пятницу, 27 ноября. "Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме. Это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее 2 м", — отметила она.

Вуйнович напомнила, что ранее под близким контактом подразумевалось общение в течение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе 1,5 м. Как отметила представитель организации, изменения в рекомендациях связаны с тем, что сейчас ВОЗ "больше знает о вирусе".

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