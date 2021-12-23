ВОЗ: следующий год должен положить конец пандемии Covid-19
Foto: Pixabay

Глобальная пандемия должна закончиться в следующем году, заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет POLITICO.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"2022 год должен стать концом пандемии Covid-19", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

По мнению гендиректора ВОЗ, пандемия закончится в следующем году, поскольку через два года после ее начала "мы знаем вирус очень хорошо и у нас есть инструменты для борьбы с ним". Прогнозы ВОЗ показывают, что запасов вакцины должно хватить для вакцинации всего взрослого населения и ревакцинации наций в группах риска до конца первого квартала 2022 года.

Большие проблемы, которые необходимо было преодолеть, заключались в "эффективном применении всех средств" и "заботе о справедливости".

"Пока мы не вакцинируем весь мир, я не думаю, что мы мо сможем положить конец этой пандемии" — подытожил Гебреисус.

Между тем технический руководитель по реагированию на Covid-19 Мария Ван Керкхове обеспокоена тем, хватит ли у мирового сообщества сил, чтобы закончить пандемию. Однако она уверена, что это возможно.

Тем временем ВОЗ по-прежнему отслеживает, является ли "омикрон" таким же серьезным, как, например, дельта-штамм коронавируса. Эти данные остаются "неопределенными", заявила Ван Керкхове.

Несмотря на то, что некоторые компании уже начали производство вакцин от "омикрона", эпидемиолог ВОЗ Майк Райан предупредил: они могут могут быть неэффективными против других циркулирующих штаммов.

Ведущий научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что в идеале фармацевтические компании должны ждать, пока организация объявит, на какой вариант вируса следует воздействовать, так же, как и в отношении сезонного гриппа. Она указала, что на основе имеющихся данных, вероятно, это должен быть более заразный и более вирулентный штамм. Исследования по-прежнему продолжаются.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников