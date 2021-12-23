ВОЗ: следующий год должен положить конец пандемии Covid-19

Глобальная пандемия должна закончиться в следующем году, заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет POLITICO.

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"2022 год должен стать концом пандемии Covid-19", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

По мнению гендиректора ВОЗ, пандемия закончится в следующем году, поскольку через два года после ее начала "мы знаем вирус очень хорошо и у нас есть инструменты для борьбы с ним". Прогнозы ВОЗ показывают, что запасов вакцины должно хватить для вакцинации всего взрослого населения и ревакцинации наций в группах риска до конца первого квартала 2022 года.

Большие проблемы, которые необходимо было преодолеть, заключались в "эффективном применении всех средств" и "заботе о справедливости".

"Пока мы не вакцинируем весь мир, я не думаю, что мы мо сможем положить конец этой пандемии" — подытожил Гебреисус.

Между тем технический руководитель по реагированию на Covid-19 Мария Ван Керкхове обеспокоена тем, хватит ли у мирового сообщества сил, чтобы закончить пандемию. Однако она уверена, что это возможно.

Тем временем ВОЗ по-прежнему отслеживает, является ли "омикрон" таким же серьезным, как, например, дельта-штамм коронавируса. Эти данные остаются "неопределенными", заявила Ван Керкхове.

Несмотря на то, что некоторые компании уже начали производство вакцин от "омикрона", эпидемиолог ВОЗ Майк Райан предупредил: они могут могут быть неэффективными против других циркулирующих штаммов.

Ведущий научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что в идеале фармацевтические компании должны ждать, пока организация объявит, на какой вариант вируса следует воздействовать, так же, как и в отношении сезонного гриппа. Она указала, что на основе имеющихся данных, вероятно, это должен быть более заразный и более вирулентный штамм. Исследования по-прежнему продолжаются.