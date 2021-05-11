ВОЗ сообщила о выходе на плато по смертности и заболеваемости Covid-19

Уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции. Запись встречи доступна https://www.youtube.com/watch?v=XXNYUfzX4GU на YouTube-канале организации. Об этом пишет РБК.

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"Снижение идет во всех регионах, включая Америку и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе [в мире] было свыше 5,4 миллиона случаев Covid-19 и почти 90 тысяч смертей", — сказал Гебрейесус.

По его словам, эпидемиологическая ситуация остается опасной по всему миру. В частности, заболеваемость и смертность от коронавируса все еще быстро растут в Юго-Восточной Азии. Кроме того, ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где выявили штамм B.1.617, сообщил Гебрейесус, отметив, что этот вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 157,9 млн человек, из них более 3,28 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 158,3 млн человек, свыше 3,2 млн скончались.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 32,7 млн зараженных. На втором месте находится Индия с 22,66 млн заразившихся, на третьем — Бразилия (15,18 млн), на четвертом — Франция (5,84 млн), на пятом — Турция (5,03 млн).