ВОЗ советует учитывать риски в борьбе с омикрон-вариантом коронавируса

Вероятность распространения варианта коронавируса B.1.1.529, получившего название омикрон, на глобальном уровне — высока. Это следует из технического доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), содержащего рекомендации относительно приоритетных мер реагирования для стран — членов ВОЗ. Отчет обнародован в воскресенье, 28 ноября.

В организации обращают внимание на мутации в структуре вируса, которые могут способствовать его "уходу" от вакцин и преимуществу при распространении. "С учетом этих характеристик в будущем возможны всплески Covid-19, которые могут иметь серьезные последствия — в зависимости от ряда факторов, в том числе от того, где они могут произойти. Общий глобальный риск, связанный с новым вариантом коронавируса омикрон, оценивается как очень высокий", — подчеркивается в докладе.

