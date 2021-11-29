ВОЗ советует учитывать риски в борьбе с омикрон-вариантом коронавируса

Вероятность распространения варианта коронавируса B.1.1.529, получившего название омикрон, на глобальном уровне — высока. Это следует из технического доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), содержащего рекомендации относительно приоритетных мер реагирования для стран — членов ВОЗ. Отчет обнародован в воскресенье, 28 ноября.

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В организации обращают внимание на мутации в структуре вируса, которые могут способствовать его "уходу" от вакцин и преимуществу при распространении. "С учетом этих характеристик в будущем возможны всплески Covid-19, которые могут иметь серьезные последствия — в зависимости от ряда факторов, в том числе от того, где они могут произойти. Общий глобальный риск, связанный с новым вариантом коронавируса омикрон, оценивается как очень высокий", — подчеркивается в докладе.

🆕 Technical paper on the #COVID19 variant of concern, Omicron. It includes a set of preparedness actions for countries ⬇️ https://t.co/SH1VGbuoka — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 29, 2021

Эксперты советуют подход, основанный на оценке рисков

Для снижения опасности в ВОЗ рекомендуют активизировать усилия по надзору и секвенированию для лучшего понимания того, какие именно варианты SARS-CoV-2 находятся в распространении. Там также советуют по возможности провести полевые исследования и лабораторные тесты для изучения характеристик мутаций омикрона.

Отдельные страны призывают отчитываться перед ВОЗ в случае возникновения на их территории этого штамма. Во всемирной организации также предписывают "как можно быстрее ускорить охват вакцинации от Covid-19, особенно среди групп населения, обозначенных как высокоприоритетные, и остающихся невакцинированными или вакцинированными не полностью". Наконец, эксперты советуют "использовать подход, основанный на оценке рисков, для своевременной корректировки мер в отношении международных поездок".

Япония закрывает въезд для иностранцев

Между тем Япония закрывает свои границы на фоне распространения нового варианта вируса. Так, иностранным гражданам будет запрещен въезд с полуночи 30 ноября, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Граждане страны при возвращении из ряда государств должны быть помещены в карантин в специальные учреждения, добавил он. Таким образом Токио последовал примеру Израиля, который ранее уже закрыл границы для иностранцев. Японские власти 26 ноября ужесточили въездной контроль для лиц из шести африканских стран. В Японии до сих пор не выявлено ни одного случая инфицирования B.1.1.529.

Омикрон-вариант коронавируса

Вариант коронавируса B.1.1.529 впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство". По данным ученых из ЮАР, из-за необычайно высокого числа мутаций он может быть еще заразнее, чем получивший в последнее время особенно широкое распространение в мире — вариант дельта.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценил угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой". При этом конкретные последствия заражения этим вариантом коронавируса ученые пока не проанализировали.

Между тем в национальном объединении медработников ЮАР SAMA сообщили, что по первым результатам наблюдения за состоянием пациентов, у которых подтвердилось заражение, омикрон-вариант не ведет к серьезным осложнениям. При этом глава SAMA Анжелик Кутзее подчеркнула, что исследования этого варианта SARS-CoV-2 пока находятся на очень ранней стадии.

Пандемия Covid-19 в мире

По данным портала Worldomеter, на 29 ноября в мире с начала пандемии было зафиксировано 261,8 млн случаев заражения коронавирусом. Около 236,5 млн пациентов победили инфекцию, порядка 5,2 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом Covid-19.