ВОЗ: у России есть шанс избежать европейского сценария с Covid-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что меры, которые принимают российские власти, помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции и исключить европейский сценарий развития эпидемии.

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"Мне кажется, сейчас масштабные действия, которые предпринимает Российская Федерация, могут помочь этому, что мы не будем идти этим путем (которым пошла Западная Европа - ИФ) здесь, что так высоко и быстро будет двигаться число новых случаев, и что оно замедлится", - сказала Вуйнович в телефонном интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) во вторник.

По ее словам, эпидемиологический прогноз сложен, но в целом распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц. Прогноз по пику COVID-19 в России, считает Вуйнович, можно будет дать по итогам роста числа новых случаев инфекции в ближайшие две недели.

"Нам нужно в следующие две недели смотреть, как будут двигаться новые случаи, потому что очень большое число людей находятся сейчас под наблюдением, и даже очень хорошо (действует - ИФ) физическая дистанция, удаленность от людей. Так что, возможно, мы можем пресечь перенос инфекции, и тогда будем смотреть. Эпидемиология - это практически математика. Смотрите сколько случаев - и можете прогнозировать, как будет двигаться дальше", - сказала Вуйнович.

"На следующие две недели надо очень внимательно смотреть и стараться эпидемию пресечь", - добавила представитель ВОЗ.

Ранее в марте Вуйнович назвала меры, которые принимает Россия в рамках борьбы с пандемией, "очень правильными". Она добавила, что РФ "находится на шаг впереди" в плане противодействия распространению новой инфекции.