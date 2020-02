ВОЗ: Вакцина против коронавируса может появиться только через полтора года

Заболевание, провоцируемое коронавирусом, будет обозначаться как COVID-19, решили в ВОЗ. Вакцина против него может появиться через 18 месяцев.

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) присвоила официальное наименование заболеванию, вызываемому новым коронавирусом, который распространился из города Ухань в китайской провинции Хубэй. Оно будет называться COVID-19. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил во вторник, 11 февраля, на брифинге в Женеве.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", — подчеркнул он.

COVID — сокращение от слов Corona Virus Disease ("болезнь, вызываемая коронавирусом"), цифры 2019 указывают на год появления вируса.

Мир должен "пробудиться" и "начать относиться к этому враждебному вирусу как к общественному врагу номер один", добавил Тедрос Адхан Гебрейесус. Он сообщил журналистам, что первая вакцина против него может быть создана через 18 месяцев.

