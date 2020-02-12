ВОЗ: Вакцина против коронавируса может появиться только через полтора года

Заболевание, провоцируемое коронавирусом, будет обозначаться как COVID-19, решили в ВОЗ. Вакцина против него может появиться через 18 месяцев.

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) присвоила официальное наименование заболеванию, вызываемому новым коронавирусом, который распространился из города Ухань в китайской провинции Хубэй. Оно будет называться COVID-19. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил во вторник, 11 февраля, на брифинге в Женеве.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", — подчеркнул он.

COVID — сокращение от слов Corona Virus Disease ("болезнь, вызываемая коронавирусом"), цифры 2019 указывают на год появления вируса.

Вакцина может появиться через 18 месяцев

Мир должен "пробудиться" и "начать относиться к этому враждебному вирусу как к общественному врагу номер один", добавил Тедрос Адхан Гебрейесус. Он сообщил журналистам, что первая вакцина против него может быть создана через 18 месяцев.

"On Thursday I will travel to Kinshasa, #DRC for meetings with the President and other senior ministers to look beyond #Ebola, and sketch out ways to strengthen DRC’s health system"-@DrTedros #HealthForAll — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

Как выбирают название?

В соответствии с рекомендациями ВОЗ при присвоении названий для новых заболеваний необходимо избегать топонимов, упоминаний имен, животных или видов пищи, а также отсылок к конкретным культурам и видам деятельности. Данные правила позволяют избежать негативного влияния на отдельные регионы и сектора экономики.

Ранее этой же стратегии придерживались при выборе наименования для тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, известного также как атипичная пневмония) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Изучен механизм проникновения вируса в клетки

Врачам Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) удалось изолировать новый вирус и проанализировать его генетическую информацию. Затем его образцами были заражены клеточные культуры, что позволило понять механизм проникновения вируса в клетки человека. Результаты исследования были опубликованы в научных медицинских журналах и мгновенно разошлись по всему миру.

Работа над созданием вакцины против нового коронавируса, получившего название 2019-nCoV, ведется в Китае. Не отстают от своих китайских коллег и ученые в Соединенных Штатах, Австралии и других странах. В американском Национальном институте здравоохранения (NIH) была создана специальная исследовательская группа во главе с Энтони С. Фаучи, руководителем Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).

В статье, недавно появившейся в международном медицинском еженедельнике Journal of the American Medical Association, Фаучи допускает, что хорошей основой для разработки лекарства против 2019-nCoV могут стать уже существующие вакцины, использовавшиеся в борьбе с двумя другими опасными коронарными вирусами: SARS и MERS.