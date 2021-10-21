ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процедуру одобрения российской вакцины "Спутник V" для экстренного применения, следует из реестра ВОЗ. Об этом также сообщает Российский фонд прямых инвестиций в официальном Twitter вакцины, пишет портал телеканала "Дождь".

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"Процесс возобновлен, ожидается завершение", ― говорится в сообщении ВОЗ.

В РФПИ сообщили, что "предквалификационный отбор „Спутника V" идет полным ходом и вступает в завершающую стадию". Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по "Спутнику V", добавили в РФПИ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд рассчитывает на одобрение "Спутника V" в ВОЗ в ближайшие месяцы.

15 сентября замглавы панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса сообщил, что ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины из-за того, что во время инспекции одной из фабрик, которая "составляет часть производства" вакцины, "не было обнаружено", что она соответствует "надлежащим практикам производства".

В начале октября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что все барьеры для признания "Спутника V" в ВОЗ сняты.