ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процедуру одобрения российской вакцины "Спутник V" для экстренного применения, следует из реестра ВОЗ. Об этом также сообщает Российский фонд прямых инвестиций в официальном Twitter вакцины, пишет портал телеканала "Дождь".

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"Процесс возобновлен, ожидается завершение", ― говорится в сообщении ВОЗ.

В РФПИ сообщили, что "предквалификационный отбор „Спутника V" идет полным ходом и вступает в завершающую стадию". Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по "Спутнику V", добавили в РФПИ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд рассчитывает на одобрение "Спутника V" в ВОЗ в ближайшие месяцы.

15 сентября замглавы панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса сообщил, что ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины из-за того, что во время инспекции одной из фабрик, которая "составляет часть производства" вакцины, "не было обнаружено", что она соответствует "надлежащим практикам производства".

В начале октября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что все барьеры для признания "Спутника V" в ВОЗ сняты.

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