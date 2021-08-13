ВОЗ возобновит расследование происхождения вируса SARS-CoV-2

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится к проведению второй серии исследований, призванных определить причину возникновения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ВОЗ, в четверг, 12 августа.

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"Поиск источников любого нового патогена — сложный процесс, основанный на науке, требующий сотрудничества, самоотверженности и времени", — подчеркивается в документе.

В то же время ВОЗ отмечает, что поиск источников возникновения вируса SARS-CoV-2 "не является и не должен быть упражнением в приписывании вины, тыкании в кого-то пальцем или подсчетом политических очков". " Страны несут коллективную ответственность за совместную работу в истинном духе партнерства и за обеспечение того, чтобы ученые и эксперты имели пространство, необходимое им для поиска истоков самой страшной пандемии за последнее столетие", — указывается в заявлении.

ВОЗ отмечает, что Китай и ряд других стран направили в руководство организации письмо относительно дальнейшего исследования "лабораторной гипотезы" происхождения SARS-CoV-2.

"Они предположили, что изучение истоков происхождения пандемии было политизировано или что ВОЗ действовала под политическим давлением", — сообщает организация. ВОЗ поясняет, что анализируя отчет о первой фазе расследования, в организации пришли к выводу о недостаточности "научных обоснований для исключения любой из гипотез". В частности, для проверки "лабораторной гипотезы" происхождения коронавируса важно получить доступ ко всем данным.

"Доступ к данным критически важен для развития нашего понимания науки и никоим образом не должен политизироваться", — подчеркивается в документе.

Второй этап исследования причин возникновения пандемии "будет включать в себя дальнейшую проработку исходных данных о самых ранних известных случаях болезни и проверку образцов крови от возможных ранних случаев в 2019 году". В частности, ВОЗ способствовала независимой проверке международными лабораториями образцов крови, взятых в Италии до начала эпидемии в этой стране.

ВОЗ призвала все страны, включая Китай, "отложить в сторону разногласия и работать сообща, чтобы предоставить все необходимые данные и доступ, с тем чтобы можно было как можно скорее начать следующую серию исследований", а также "быстро и эффективно продвигаться по пути исследования происхождения коронавируса".

Первым известным очагом распространения вируса SARS-CoV-2 считается китайский город Ухань. Однако причина его возникновения до сих пор остается неясной. Одна из гипотез состоит в том, что вирус мог вырваться на свободу в результате аварии в Институте вирусологии в Ухане, который занимается исследованием коронавирусов. Китайское правительство категорически отрицает это.

Группа международных экспертов ВОЗ смогла посетить Ухань только в январе 2021 года — более чем через год после первых отчетов об обнаружении вируса. Подготовленный ею доклад был опубликован в конце марта, но не дал однозначных результатов. Эксперты ВОЗ классифицировали "лабораторную гипотезу" происхождения вируса как "крайне маловероятную".

При этом Великобритания и США крайне критически отнеслись к обнародованным выводам комиссии, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам. Позднее и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на саммите "большой семерки" заявил, что не исключает "лабораторную гипотезу", а Китай должен помочь в расследовании источника вируса.