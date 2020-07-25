ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заразившихся Covid-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки более 284 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, следует из данных на ее сайте. Это максимальный показатель за день, передает РБК.
Предыдущий рекорд организация зафиксировала 18 июля. Тогда, по данным ВОЗ, суточный прирост составил 259,8 тыс. заболевших.
Всего в мире число подтвержденных случаев инфицирования составило 15,2 млн, более 628,9 тыс. заболевших умерли, сообщает организация. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, Covid-19 выявили у 15,6 млн человек, скончались более 636,7 тыс.
В начале июля глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, оценивая ситуацию с коронавирусом в мире, заявил: "Мы явно не достигли пика пандемии". По его словам, число жертв заболевания "выровнялось во всем мире", многие страны добились значительного прогресса в уменьшении смертности от вируса, тогда как в других государствах она продолжает расти.
Гебреисус считает, что большинство людей в мире по-прежнему уязвимы для вируса, который вызывает Covid-19. "Если там, где вы живете, случаев заражения немного, это еще не значит, что можно расслабиться", — предупредил он.