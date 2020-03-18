ВОЗ запретила называть коронавирус уханьским, китайским и азиатским

Всемирная огранизация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к мировому сообществу и запретило называть новый тип коронавируса с географической привязкой и этнической принадлежностью, так как это порождает клеймение определенной этнической части населения.

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"Коронавирусе ЗАПРЕЩАЕТСЯ указывать местонахождение или этническую принадлежность к заболеванию, это не "Уханский вирус", "Китайский вирус" или "Азиатский вирус". Официальное название болезни было специально выбрано, чтобы избежать стигматизации", — сказано в сообщении ВОЗ.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 2020 года сформулировала официальное название нового типу коронавируса из Китая. Теперь 2019-nCoV называется COVID-19, объявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он выступил в Женеве на открытии двухдневного общемирового форума для разработки мер по борьбе с коронавирусом.

Как пояснил Гебрейесус, при выборе учитывалось, чтобы название не имело географической привязки, а также не указывало бы на конкретных животных, людей или группы.

В ВОЗ подчеркивают, что официальное наименование заболевания предотвратит использование других имен, которые могут быть неверными по сути и дискредитировать носителей вируса, отмечает RT. Ранее власти Китая дали заболеванию временное название Novel Coronavirus Pneumonia — "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса".

На сегодняшний день количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тыс. Таким образом, число инфицированных удвоилось меньше чем за две недели — с 6 марта. Тогда по прошествии двух с лишним месяцев с начала вспышки были зафиксированы первые 100 тыс. заразившихся. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС на основе официальных заявлений властей и экспертов в странах, где отмечены случаи заболевания.

Всего в мире зарегистрировано 8126 летальных исходов. Условный показатель смертности, который нельзя точно подсчитать до окончания пандемии, в среднем по миру составляет 4,06%. При этом в КНР, где пик пандемии уже прошел, — 3,98%, а за его пределами — 4,11%.

Среди стран, где заболели более тысячи человек, самая высокая смертность в Италии — 7,95%. По этому показателю за ней идут Иран (6,54%), Испания (4,07%).

В Латвии, как сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за прошедшие сутки в Латвии выявлено еще 11 случаев заболевания COVID-19, в целом инфицирован 71 человек.