ВОЗ заявила о "стабилизации на очень высоком уровне" ситуации с Covid-19

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям сообщил, что за последние 14 дней в мире наступила стабилизация с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, сейчас ситуация с Covid-19 "лучше, чем два-три месяца назад", пишет портал РБК.

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За последние две недели заболеваемость коронавирусом Covid-19 в мире стабилизировалась. Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Если посмотреть на график [заболеваемости] за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне", — сказал он.

По его словам, в настоящее время ситуация с распространением коронавируса в мире "лучше, чем два-три месяца назад". Вместе с тем Райан отметил, что в некоторых странах наблюдается резкое снижение заражаемости, но при этом в других государствах картина противоположная. По мнению эпидемиолога, это происходит в силу различных факторов, среди которых появление более заразных штаммов коронавируса, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение количества контактов между людьми.

В свою очередь, глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в мире как "неоднозначную". По ее словам, снижение числа новых случаев инфицирования (на 13%) зафиксировано в Северной и Южной Америке, а на других континентах — увеличение. В частности, как заметила эксперт, в Европе за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 28%. "По меньшей мере в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости", — добавила она.

Две недели назад официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что распространение штамма коронавируса "дельта плюс" требует срочной реакции, в противном случае придется ввести новый локдаун. "Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с "дельтой" недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", — сказала она.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что ситуация со штаммом "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения. "Дельта" штамм поражает очень много клеток, [заболевший] человек может заразить больше людей и гораздо быстрее. <…> Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость", — отметила Вуйнович.

По подсчетам ВОЗ, в целом в мире число заболевших за минувшую неделю выросло по сравнению с предшествующей неделей, а число смертей, наоборот, уменьшилось. По данным организации, за весь период пандемии в мире Covid-19 выявили у 183,5 млн человек, из которых почти 4 млн скончались.