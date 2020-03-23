ВОЗ заявила об ускорении пандемии: заразившихся более 300 тысяч, выздоровевших — 100 000

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"От установления первого случая до момента, когда заболевших стало 100 000, прошло 67 дней. От 100 000 до 200 000 — 11 дней, а третьи 100 000 случаев появились всего за четыре дня", — рассказал он.
По последним данным счетчика Worldometers, число зараженных коронавирусом превысило 354 600, свыше 15 400 человек погибли, более 100 000 — вылечились.
Гебрейесус планирует обратиться к главам G20, чтобы попросить их увеличить производство защитных средств. По его словам, победить пандемию поможет социальное дистанцирование и самоизоляция. Глава ВОЗ также заявил о необходимости уделять внимание медицинским работникам и призвал не использовать непроверенные лекарства против коронавируса, чтобы не давать людям ложных надежд.