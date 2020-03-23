ВОЗ заявила об ускорении пандемии: заразившихся более 300 тысяч, выздоровевших — 100 000

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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"От установления первого случая до момента, когда заболевших стало 100 000, прошло 67 дней. От 100 000 до 200 000 — 11 дней, а третьи 100 000 случаев появились всего за четыре дня", — рассказал он.

По последним данным счетчика Worldometers, число зараженных коронавирусом превысило 354 600, свыше 15 400 человек погибли, более 100 000 — вылечились.

Гебрейесус планирует обратиться к главам G20, чтобы попросить их увеличить производство защитных средств. По его словам, победить пандемию поможет социальное дистанцирование и самоизоляция. Глава ВОЗ также заявил о необходимости уделять внимание медицинским работникам и призвал не использовать непроверенные лекарства против коронавируса, чтобы не давать людям ложных надежд.