Воздушная полиция НАТО в 2023 году временно переедет в Таллинн
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В ближайшие годы взлетно-посадочная полоса авиабазы НАТО в Эмари под Таллинном будет капитально отремонтирована, на время работ самолеты союзников, участвующих в миссии воздушной полиции в странах Балтии будут передислоцированы на летное поле Таллиннского аэропорта.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что, по словам министра обороны Калле Лаанета, временная передислокация позволит авиации союзников и дальше выполнять свою миссию из Эстонии.

Вместе с тем, перед тем как перевести военную авиацию из Эмари в Таллинн предстоит сделать определенные инвестиции в инфраструктуру Таллиннского аэропорта и его взлетно-посадочной полосы.

Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм добавил, что в последний раз капитальный ремонт в Эмари был проведен десять лет назад и теперь покрытие взлетно-посадочной полосы нуждается в обновлении.

По уточненным данным, ремонт на авиабазе в Эмари начнется в 2023 году, ориентировочная стоимость работ составит семь миллионов евро. Связанные с передислокацией инвестиции в инфраструктуру летного поля в Таллинне потребуют порядка трех миллионов евро, к которым добавятся расходы на аренду летного поля.

Ремонт на авиабазе в Эмари продолжится 6-7 месяцев.

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LETA

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