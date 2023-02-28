Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыли больше чем на час из-за неопознанного летающего объекта

В 10:40 по местному времени (9:40 по рижскому) издание Baza сообщило, что аэропорт Пулково остановил вылет и посадку всех самолетов, позднее эту информацию подтвердили в правительстве Санкт-Петербурга. Причиной, пишет "Фонтанка", стало обнаружение неопознанного летающего объекта в нескольких десятках километров от Северной столицы России. Об открытии воздушного пространства над городом и окружающей его Ленинградской областью сообщили спустя почти полтора часа.

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Baza со ссылкой на собственные источники пишет, что над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью ввели план "Ковер" — такой сигнал подают при незаконном пересечении воздушной границы или появлении неопознанного летающего объекта. Всего закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства.

Собеседник "Фонтанки" в Пулково утверждает, что Минобороны РФ передало в аэропорт сообщение об обнаружении неопознанного летающего объекта в 160-200 км от города.

Судя по данным сервиса FlightRadar, сразу несколько самолетов, чей маршрут пересекал закрытый участок неба, были вынуждены развернуться до прибытия в пункт назначения. Пассажиры в Пулково сообщали, что вылет рейсов был задержан, а уже зашедших на борт людей попросили покинуть самолеты.

Правительство Санкт-Петербург не сообщало о причинах закрытия аэропорта. В заявлении городских властей уточняется, что Пулково не будет принимать и отправлять рейсы до полудня по местному времени (11:00 по рижскому). Впоследствии это сообщение изменили, уточнив, что Пулково работает "в штатном режиме", а рейсы "задерживаются". Государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник писало, что закрытие аэропорта продлили до 13:20 по местному времени (12:20 по рижскому).

По информации Baza, в небо над городом подняли истребители. Позднее эту информацию подтвердила "Фонтанка" со ссылкой на источник, близкий к правительству Санкт-Петербурга.

РИА "Новости" около 11:50 сообщило, что план "Ковер" над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью был отменен, вскоре эту информацию подтвердил изданию "Бумага" источник в Западном военном округе РФ. Задержанные рейсы отправляются в пункт назначения по скорректированному расписанию Сервис FlightRadar подтверждает, что летевшие в Пулково самолеты начали возвращаться в ранее закрытую для полетов зону.

О том, что именно стало причиной введения плана "Ковер", официальные лица пока что не сообщали. Baza со ссылкой на собственные источники пишет, что неопознанный летающий объект заметили со стороны Финского залива, однако другие подробности пока что неизвестны.