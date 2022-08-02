Возобновилось движение через пропускные пункты между Косово и Сербией

Спустя 26 часов после обострения конфликта на пропускном пункте Ярине между Сербией и частично признанным Косово восстановилось движение автомобилей, cо ссылкой на Национальное сербское телевидение RTS сообщает Новая газета. Европа.

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"Одному грузовику удалось проехать пропускной пункт в Ярине, через 26 часов движение нормализовалось", — заявил корреспондент RTS.

Также сообщается, что восстановлено движение через административный пункт пропуска Мердар. На территории Косово были снесены баррикады, ранее воздвигнутые местными жителями на дорогах у пропускных пунктов.

Обострение на севере частично признанной республики произошло вечером 31 июля после того, как Косово обязало с 1 августа заменить автомобильные номера и личные документы, выданные в Сербии для проживающих на севере Косово сербов.

В регионе были слышны звуки выстрелов, местные жители строили баррикады, а пропуск граждан через пропускные пункты был приостановлен. Президент Сербии Александр Вучич вечером 31 июля провел совещание в Генштабе и обратился к международному сообществу с просьбой повлиять на Косова.

В итоге власти Косово отложили процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября. Это решение было принято после встречи президента Косово Вьосы Османи и премьера Альбина Курти с послом США в стране Джеффом Ховениером.