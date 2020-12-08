Возведение завода Tesla в Германии остановили из-за змей и прытких ящериц

Компания Tesla Motors вынуждена приостановить вырубку леса на площадке нового завода для электрокаров в Германии. Такое решение принял административный суд Франкфурта-на-Одере по иску местных экологов, считающих, что работы представляют угрозу для зимующих там змей и ящериц. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

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В суд обратились представители "Союза охраны природы и биоразнообразия" (NABU) и "Зеленой лиги". Экологи полагают, что работы по вырубке деревьев под Берлином могут привести к уничтожению местных популяций медянок и прытких ящериц.

На прошлой неделе Tesla получила разрешение на вырубку дополнительных 83 га соснового леса, где американцы намерены построить складские помещения и проложить канализационные коммуникации. При этом в Tesla заявили, что все животные на этой территории были отловлены и переселены. Однако глава NABU Кристиан Шредер отметил, что это "совершенно невозможно". Эколог также подчеркнул, что вырубка леса негативно повлияет даже на те природные зоны, которые лежат за территорией проекта.

Tesla Motors приступила к активной фазе строительства своего первого европейского предприятия, которое также известно под названием "Гигафабрика 4", в начале 2020 года. Завод расположится неподалеку от Берлина рядом с аэропортом Берлин-Бранденбург. Предприятие займет территорию примерно в 300 га, что по площади эквивалентно приблизительно 420 футбольным полям.

Сразу же после начала строительства четвертой "Гигафабрики" американцы столкнулись с рядом трудностей различного характера. Например, в январе работы были приостановлены из-за нескольких десятков неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны.

Месяцем позже начались массовые протесты местных жителей при участии "зеленых" активистов. Руководство Tesla пообещало посадить в окрестностях предприятия на территории земли Грюнхайде в три раза больше деревьев, чем будет вырублено при строительстве, однако экологи заявили о том, что это не спасет животных. В феврале экологи через суд обязали Tesla переселить из леса муравьев, пресмыкающихся и летучих мышей, находящихся под угрозой исчезновения.

По предварительным прогнозам, производство автомобилей на "Гигафабрике 4" должно начаться в середине 2021 года. На предприятии наладят выпуск компактного кроссовера Model Y, самого доступного электромобиля "Теслы" — Model 3, а также комплектов аккумуляторов для электрокаров. Впоследствии на конвейер встанет совершенно новая компактная модель Tesla, разработанная специально для Европы.