"Возвращение войны назад": Зеленский поблагодарил СБУ
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В вечернем видеообращении к народу Украины в пятницу, 4 августа, президент Владимир Зеленский подвел итоги дня и поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) "за возвращение войны назад — к государству-агрессору". Об этом пишет Korrespondent.net.

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Зеленский сообщил, что заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о некой спецоперации — вероятно, об атаке на российскую базу в Новороссийске, при которой был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк".

"Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — к государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься", — сказал Зеленский в обращении.

Уже сообщалось, что в ночь на 4 августа в Новороссийске раздались взрывы. Минобороны России заявило об атаке морскими безэкипажными катерами, которые якобы были уничтожены. Но позже в соцсетях сообщили, что в Новороссийске поврежден десантный корабль РФ и было обнародовано видео его буксировки.

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