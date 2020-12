Впервые министром в США станет открытый гей. Байден предложил пост Буттиджичу

Победивший на президентских выборах в США Джо Байден предложил своему бывшему сопернику в борьбе за выдвижение на пост президента от демократов Питу Буттиджичу стать министром транспорта в его администрации. Тем временем Байдена с победой поздравил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

О будущем назначении главой министерства транспорта Буттиджич сообщил в своем "Твиттере".

"Сейчас появились огромные возможности для создания рабочих мест, решения проблем климата и укрепления всеобщего равенства, — написал Буттиджич. — Для меня большая честь, что избранный президент предложил мне должность министра транспорта".

This is a moment of tremendous opportunity—to create jobs, meet the climate challenge, and enhance equity for all.

I'm honored that the President-elect has asked me to serve our nation as Secretary of Transportation.