Нижняя Саксония открыла новую страницу в истории железнодорожного транспорта: впервые сеть пригородных пассажирских маршрутов будут обслуживать 14 поездов, работающих на водороде.

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Внешне эти поезда французской компании Alstom не отличаются от обычных пригородных электричек. Однако начало их регулярной эксплуатации открыло новую страницу в истории железнодорожного транспорта.

До 24 августа 2022 года ни один регион на планете еще не переходил полностью на водородные поезда — были и продолжаются только отдельные эксперименты. И вот теперь на экологичную H2 -технологию начали переводить все пассажирские перевозки между городами Бремерферде, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе Германии. Это — мировая премьера.

Водородный поезд — это электричка, но с другим источником энергии

Впрочем, ей предшествовала "генеральная репетиция". С сентября 2018 года принадлежащая земельным властям транспортная компания LNVG в течение почти двух лет возила пассажиров между этими четырьмя городами в двух предсерийных экземплярах первого в мире водородного поезда Alstom Coradia iLint. Интерес к H2 возник потому, что электрификация железнодорожных маршрутов в регионе не предвиделась, но было твердое намерение ради защиты окружающей среды и климата найти альтернативу неэкологичным дизельным локомотивам.

После успешного завершения этого первого в мире пилотного проекта по регулярной эксплуатации водородных поездов власти Нижней Саксонии выделили 85 млн евро, федеральное правительство добавило 8,4 млн евро, и компания Alstom на своем заводе в немецком городе Зальцгиттер приступила к выполнению заказа на 14 теперь уже серийных Coradia iLint.

Это, по сути дела, тоже электрички, только электроэнергию они получают не от внешней контактной сети, а от мощной батареи, которую, в свою очередь, заряжают расположенные на крыше поезда топливные элементы, вырабатывающие электроэнергию в ходе химической реакции между водородом и кислородом.

Сейчас на маршрут вышли первые пять экземпляров, остальные будут поставлены до конца нынешнего года. Они заменят 15 составов с дизельными локомотивами, что позволит LNVG ежегодно экономить 1,6 млн литров очень дорогого ныне дизельного топлива — и существенно сократить выбросы в атмосферу парникового углекислого газа. Водородные поезда выделяют только воду.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

H2-поезда в перспективе будут работать на зеленом водороде

Топливом H2-поезда обеспечивает германо-американская компания Linde — один из мировых лидеров на рынке промышленных газов. В сообщениях для прессы она с гордостью подчеркивает, что соорудила по всему миру наибольшее число водородных заправочных станций для легковых автомобилей, а теперь открыла в Бремерферде и первую в мире заправку для водородных поездов.

Пока здесь будет использоваться водород, полученный традиционным неэкологичным способом, главным образом из природного газа. Однако Linde подчеркивает, что в перспективе планирует перейти на производство зеленого водорода, получаемого методом электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Соответствующие площади для этого имеются.

Да и зеленой электроэнергии в регионе уже сейчас много, а будет еще больше. Ведь он находится вблизи Северного моря с его особо сильными ветрами, а потому здесь строятся и планируются все новые прибережные и морские ветропарки. К тому же именно в этой части ФРГ разместятся терминалы, предназначенные сначала для импорта сжиженного природного газа (СПГ), а затем и зеленого водорода. Так что вполне может быть, что через пару лет поезда Coradia iLint будут заправляться в Бремерферде в том числе и тем экологичным H2, о поставках которого в Германию с 2025 года только что договорилась в Канаде немецкая правительственная делегация во главе с канцлером Олафом Шольцем.

Немцы будут ездить и на Alstom Coradia iLint, и на Siemens Mireo Plus H

Впрочем, к тому времени потребность в зеленом водороде будут испытывать железнодорожники и в других регионах Германии. Славу глобальных первопроходцев в деле внедрения H2-поездов у четырех городов Нижней Саксонии уже никто не отнимет, но вот мировое лидерство по числу используемых водородных составов LNVG уже очень скоро уступит другой региональной транспортной компании RMV из федеральной земли Гессен

Под впечатлением успешного нижнесаксонского эксперимента эта компания без всяких собственных пилотных проектов еще в 2020 году заказала Alstom сразу 27 водородных поездов для обслуживания пригородных неэлектрифицированных маршрутов из Франкфурта-на-Майне в горный массив Таунус. Первые составы заказчик ждет к концу нынешнего года, тогда же на территории химического индустриального парка Hoechst под Франкфуртом должна войти в строй вторая в Германии заправка для водородных поездов.

Тем временем в земле Баден-Вюртемберг готовятся к тестированию в следующем году водородного поезда Mireo Plus H, разработанного немецким конкурентом Alstom — концерном Siemens. А 7 экземпляров этой модели уже твердо заказала к концу 2024 года одна из железнодорожных компаний, обслуживающих столичный регион Берлин-Бранденбург. Так что в ближайшие несколько лет железнодорожные составы на топливных элементах от двух конкурирующих производителей станут привычной картиной в самых разных частях Германии.