В четверг, 31 марта, Министерство иностранных дел Японии выпустила первый черновик "Синей книги по дипломатии" (справочник о внешней политике страны), в котором южные Курильские острова обозначены как "исконная территория Японии, которая в настоящее время незаконно оккупирована Россией". Об этом пишет Kyodo News Agency.

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Речь идет о четырех островах — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Острова были аннексированы СССР в конце Второй мировой войны, японцев с этих территорий выселили. В 1956 году была подписана декларация о завершении военных действий, однако мирный договор между Россией и Японией так и не был заключен.

До 2003 года южные Курильские острова называли в Японии "незаконно оккупированными, а до 2011 года — "исконными землями". Последние 11 лет японское правительство не использовало такие формулировки в надежде достигнуть компромисса с Россией.

В черновике "Синей книги по дипломатии" говорится, что сейчас не та ситуация, когда есть возможность вести территориальные переговоры. Кроме того, России настоятельно рекомендуется "серьезно отнестись к критике международного сообщества, немедленно вывести войска и соблюдать международное право".