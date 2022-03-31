Kunaširi sala, Kuriļu salas
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В четверг, 31 марта, Министерство иностранных дел Японии выпустила первый черновик "Синей книги по дипломатии" (справочник о внешней политике страны), в котором южные Курильские острова обозначены как "исконная территория Японии, которая в настоящее время незаконно оккупирована Россией". Об этом пишет Kyodo News Agency.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Речь идет о четырех островах — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Острова были аннексированы СССР в конце Второй мировой войны, японцев с этих территорий выселили. В 1956 году была подписана декларация о завершении военных действий, однако мирный договор между Россией и Японией так и не был заключен.

До 2003 года южные Курильские острова называли в Японии "незаконно оккупированными, а до 2011 года — "исконными землями". Последние 11 лет японское правительство не использовало такие формулировки в надежде достигнуть компромисса с Россией.

В черновике "Синей книги по дипломатии" говорится, что сейчас не та ситуация, когда есть возможность вести территориальные переговоры. Кроме того, России настоятельно рекомендуется "серьезно отнестись к критике международного сообщества, немедленно вывести войска и соблюдать международное право".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя