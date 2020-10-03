Врач Трампа сообщил, что у президента США нет проблем с дыханием
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, хорошее, заявил на брифинге лечащий врач президента Шон Конли.

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"Этим утром у президента дела идут очень хорошо", - сказал врач, слова которого приводит "Би-би-си". Он отметил улучшения в состоянии Трампа, в том числе, касаемо кашля и заложенности носа.

По словам врача, президенту не нужен медицинский кислород для дыхания, он не испытывает трудностей с дыханием или передвижением. Конли добавил, что сердце, почки и печень президента функционируют нормально, однако врачи внимательно следят за состоянием президента.

Как долго Трамп останется в госпитале Уолтера Рида, неизвестно.

Конли отметил, что в ситуации с COVID-19 первая неделя, первые 10 дней, критически важны для прогноза течения болезни.

В пятницу, 2 октября, стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Врачи решили, что президенту лучше провести несколько дней в госпитале под наблюдением специалистов. Мелания Трамп находится на карантине в Белом доме.

Позднее врачи военного госпиталя имени Уолтера Рида прописали Трампу препарат Remdesivir. Кроме того, ранее его личный врач сообщил, что Трампу ввели экспериментальный препарат от Regeneron Pharmaceuticals, чтобы в организме появились антитела для борьбы против вируса. Кроме того, он принимает витамины, аспирин и ряд других препаратов.

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Интерфакс

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Интерфакс

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президент США Коронавирус Дональд Трамп Мелания Трамп
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