Врач заявил, что в 11 российских регионах начались вспышки коронавируса

В 11 российских регионах фиксируются вспышки коронавируса, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Об этом пишет ТАСС.

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"То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт", — сказал Авдеев.

Врач добавил, что в России еще идет первая волна коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.