Врачи призывают к дипломатическим шагам для окончания войны в Украине
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Международная организация врачей за предотвращение ядерной войны (IPPNW) призвала найти дипломатические способы, чтобы завершить российскую войну в Украине.

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Должно быть гражданское решение, заявил председатель немецкого отделения организации Ларс Польмайер в интервью Deutschlandfunk. Если конфликт продолжит обостряться, это может привести к гибели всего, считает Польмайер. Он заявил: "Нам есть, что терять".

Общественный активист считает, что Россию можно победить "только путем и собственного уничтожения" и призывает к "компромиссному миру", к поиску решения, которое бы учитывало и российские интересы. Польмайер критически смотрит на поставки германского оружия в Украину,а также считает, что возможное участие НАТО в войне принесет только разрушение в Европу.

В конце апреля группа из 28 известных представителей немецкой интеллигенции опубликовала открытое письмо с призывом к канцлеру Олафу Шольцу не поставлять в Украину тяжелое вооружение, поскольку это, с их точки зрения, увеличивает опасность ядерного удара и третьей мировой войны. Авторы письма также призвали к капитуляции Украины.

Одна часть немецкого общества поддержала данное обращение, другая восприняла его резко отрицательно. В начале мая появилось второе открытое письмо к Шольцу другой группы общественных деятелей и представителей культуры - в нем содержался призыв к фелеральному канцлеру увеличить поставки вооружения в Украину.

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