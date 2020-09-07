Врачи вывели Алексея Навального из искусственной комы

Врачи берлинской клиники "Шарите" постепенно вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких, пишет Meduza со ссылкой на сообщение клиники.

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В сообщении клиники "Шарите" говорится, что Навальный начал реагировать на обращения окружающих. По словам врачей, его состояние улучшилось.

Алексей Навальный находился в коме, начиная с 20 августа. Ему стало плохо во время полета на борту самолета Томск — Москва, после чего лайнер экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня его перевезли в Берлин в клинику "Шарите".

2 сентября власти Германии заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".