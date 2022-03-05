Временная защита ЕС для беженцев из Украины: что нужно знать

Евросоюз активировал временную защиту для людей из Украины, спасающихся от войны. За это в пятницу, 4 марта, проголосовал Совет ЕС на заседании в Брюсселе. Решение уже опубликовали в Официальном журнале Евросоюза, и оно сразу вступило в силу.

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Директива ЕС о временной защите

После войн на Балканах в 1990-х и начале 2000-х в Евросоюзе приняли Директиву о временной защите (ДВЗ). Ее разработали для ситуаций массового притока беженцев на территорию ЕС. Идея механизма - не допустить перегрузки систем предоставления убежища, ведь они не в состоянии быстро обработать сотни тысяч или миллионы прошений. В Еврокомиссии прогнозируют от 2,5 до 6,5 млн перемещенных украинцев, которые будут искать защиты в ЕС.

До нынешней войны, с момента принятия в 2001 году эту директиву так ни разу и не активировали. Действие ДВЗ распространяется на все государства Евросоюза, кроме Дании.

Сколько действует временная защита для украинцев?

С 2017 года украинцам не нужна виза для въезда в Шенгенскую зону. Но безвизовый режим позволяет быть в ЕС только 90 дней. В это время можно ездить по всей территории Шенгена. ДВЗ практически снимает ограничение на срок пребывания в ЕС, предусмотренное безвизом. Вначале временная защита будет действовать один год. Если ситуация не станет лучше, ее действие автоматически продлиться на полгода, а потом, по необходимости, еще на столько же. После этого Совет ЕС может продлить защиту еще на год - всего до трех лет.

В то же время, если ситуация в Украине улучшится и позволит перемещенным людям безопасно вернуться домой, то Еврокомиссия может предложить остановить действие ДВЗ.

Отличие временной защиты от убежища

Представители ЕС подчеркивают, что украинцы, спасающиеся от российской агрессии, являются беженцами. Впрочем, в самой директиве используется другое слово - перемещенные лица. Дело в том, что временная защита и статус беженца - разные юридические процедуры.

Во время пересечения границы жители Украины имеют право подать прошение об убежище. И пока его будут рассматривать, им придется оставаться в той стране, где они его подали, - Польше, Словакии, Венгрии или Румынии. Но предоставление статуса беженца можно ждать многие месяцы.

А вот статус временной защиты украинцы, спасающиеся от войны, получают после пересечения границы автоматически. Они сразу же могут ехать в ту страну ЕС, где им будет удобнее найти место проживания. Например, где у них живут родственники или знакомые. При этом у них и далее остается право подать прошение об убежище.

На кого распространяется временная защита ЕС?

Временная защита распространяется прежде всего на три категории лиц:

Первая - граждане Украины, проживавшие на ее территории по состоянию на 24 февраля и вынужденно покинувшие свои дома из-за вторжения российских войск.

Вторая - люди, имеющие политическое убежище в Украине.

Третья - члены семей первых двух категорий. Речь идет о муже/жене (включая и незарегистрированные брачные отношения, правда, если их признает государство ЕС, на территорию которого въезжают) и несовершеннолетних детях. Это могут быть также близкие родственники, если они проживали вместе и зависели от человека из первых двух категорий.

Государства ЕС смогут предоставить либо европейскую временную защиту, либо же аналогичный статус по национальному законодательству, гражданам третьих стран, имевших в Украине постоянный вид на жительство, но которые не могут вернуться на родину, потому что это небезопасно.

Решение Совета ЕС не предусматривает временной защиты для граждан третьих стран, не имевших постоянного вида на жительство в Украине, если их родина является безопасной страной. Речь идет прежде всего об иностранных студентах. В Еврокомиссии им обещают помочь в возвращении домой. Но государства ЕС могут и им предоставить временную защиту.

Совет ЕС рекомендовал предоставить временную защиту и людям, выехавшим из Украины незадолго до 24 февраля, спасаясь от возможной войны либо же если они были в отпуске или командировке в Евросоюзе. Но это тоже на усмотрение национальных властей.

Какие права дает украинцам временная защита?

Кроме возможности пребывать на территории ЕС на протяжении действия директивы, временная защита дает и ряд других прав людям из Украины, спасающимся от войны. Это право на проживание, доступ к рынку труда и жилища, социальная и медицинская помощь. Под доступом к работе понимают не только возможность работать, но также и заниматься предпринимательством, и посещать курсы повышения квалификации или освоения новой профессии. А дети, прибывшие без родителей или других родственников, получают право на опекуна и доступ к школьному образованию.

Эти права привязаны не ко всему ЕС, а к конкретному государству. Для того, чтобы ими воспользоваться, нужно обратиться за разрешением на проживание в органы власти, занимающиеся вопросами временной защиты. В разных государствах это могут быть разные учреждения. Там перемещенным украинцам должны выдать документ, объясняющий понятным им языком их статус и права.

После получение разрешения на проживание, путешествовать в другие страны Шенгена можно будет по привычным для безвиза правилам: не более 90 дней за каждый 180-дневный период.

Это набор минимальных стандартов. Если какое-то государство Евросоюза предоставляет большую поддержку, то это только приветствуется.

Беженцы из Украины могут въехать в ЕС без биометрического паспорта

В то же время Еврокомиссия утвердила методические рекомендации пограничникам стран ЕС, соседствующим с Украиной. Он должны облегчить пересечение границы украинскими беженцами. Для этого пограничникам советуют ослабить контроль. Полноценную проверку следует проводить только, когда есть сомнения в идентификации личности или есть основания считать, что человек несет угрозу, например, террористическую. Чтобы избежать очередей, проверку личности можно проводить не только на границе, но и в других безопасных местах.

Украины с биометрическими загранпаспортами могут въехать в ЕС без проблем. Сложнее ситуация с теми, кто не смог взять биометрику с собой или же у кого нет ни ее, ни вообще заграничного паспорта. Пограничникам рекомендуют выдавать им декларацию о въезде в ЕС и/или временный проездной документ. Важно, чтобы у людей, прибывающих на границу, был хоть какой-то документ - внутренний паспорт, просроченный загранпаспорт или же свидетельство о рождении для детей. Тогда пограничникам будет легче установить личность.

Таможенное оформление вещей и домашних животных

Еврокомиссия рекомендовала упростить ввоз в ЕС личных вещей беженцев. В частности, украинцев могут освободить от уплаты пошлин или НДС за некоммерческий ввоз вещей. Пограничникам рекомендовали также упростить ввоз домашних животных. Брюссельские чиновники уже проинформировали об этом ветеринарные органы соседних с Украиной государств.

В то же время пограничникам рекомендовали очень внимательно следить за тем, чтобы контрабандисты не воспользовались ситуацией и не попытались ввезти в ЕС опасные товары, например оружие или взрывчатку.