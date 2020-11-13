"Время правосудия". Тихановская призвала "Народный трибунал" арестовать Лукашенко и его сторонников

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила Народный трибунал и амнистию тем, кто захватит Лукашенко и "членов его террористической группировки". Обращение опубликовано в Telegram-канале Тихановской.

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"Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники — террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления", — говорится в обращении.

Тихановская призвала нейтрализовывать "идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии на местах, угрожая увольнениями, отчислениями и тюрьмой". Это предлагается делать так: "Объединяемся, отстаиваем коллег и соратников перед теми, кто пытается давить на них, — и таким образом останавливаем беззаконие на местах. Это реально сделать в каждой компании или больнице и на каждом предприятии".

Она призвала всех собирать и проверять доказательства преступлений режима. Народное Антикризисное Управление совместно с платформами "Зубр" и "Голос" разработали централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений, куда любой житель может отправить информацию.

Сотрудники силовых структур могут конфиденциально предоставить видео и другие свидетельства исполнения или участия в исполнении преступных приказов. Каждый, кто это сделает, может рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности.

"На платформе "Голос" мы проведем процесс Народного Обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Каждый беларус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых. Мы не выносим приговор до честного суда, но все люди, за обвинение которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности", — говорится в обращении. Тех, за чью виновность проголосовало большинство, каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти. Силовики, которые помогли "захватить главных преступников", могут рассчитывать на амнистию или смягчение наказания.

После подведения результатов 20 декабря народ Беларуси выйдет на самый массовый марш с заявлением Народного Обвинения.