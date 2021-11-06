Все больше рижан уезжает на локдаун за город, приложение Waze используют реже
Foto: Mihails Ignats, aerolatvija.lv

С момента введения локдауна Люди, живущие в Риге, передвигаются меньше всего. Это может быть связано с прилежностью жителей столицы, а может и с тем, что рижане покинули Ригу до введения локдауна. При этом передвижение людей уменьшилось и в других частях страны. А вот потребление мобильного интернета увеличилось на 10% — об этом свидетельствуют данные анализа мобильности жителей, который провела Bite.

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Во время исследования также выяснилось, что во всех крупных городах Латвии уменьшился поток людей, движущихся по автомагистралям класса А, а также в радиусе 100 километров от Риги.

"Можно сделать вывод, что жители соблюдают правила, а также проводят "домоседство" за пределами города. Именно поэтому передвижение прежде всего сократилось в крупных городах страны, особенно в Риге.

"Так как люди больше времени проводят дома, заметен рост популярности видеоплатформ, приложений для общения и социальных сетей, например, Zoom, Facebook и WhatsApp. А вот использование приложений для навигации Waze и Google Maps наоборот резко упало на 17% и 15% соответственно", — рассказала руководитель отдела корпоративных и общественных связей Bite Уна Ахуна-Озола.

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