Все еще без мирного договора. Во что уперлись переговоры по Карабаху между Азербайджаном и Арменией

Война в Карабахе закончилась три года назад. Армения согласилась почти на все требования Баку, взамен требуя гарантий безопасности для армян Карабаха. Баку утверждает, что у них будут те же права, что и у граждан Азербайджана.

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После войны 2020 года стороны конфликта много раз садились за стол переговоров, и порой казалось, что подписание мирного договора уже близко. Встречи проводились под эгидой Вашингтона, Брюсселя, Москвы, но, как считают эксперты, их прогресс упирается в вопрос безопасности армян.

Азербайджан победил в продолжавшейся 44 дня войне и вернул себе часть территории Карабаха и прилегающие к нему регионы, а в Нагорный Карабах, по договоренности глав Азербайджана, Армении и России, вошли российские миротворцы. Они контролируют территорию Карабаха, где живут армяне, и обеспечивают их безопасность.

Но армяне качеством этой защиты недовольны, считая, что миротворцы бессильны перед азербайджанскими военными.

Азербайджанцы в свою очередь утверждают, что россияне помогают тайно переправлять из Армении в Карабах оружие.

Сообщения о вооруженных инцидентах и случаях нарушения прекращения огня (в том числе на границе Азербайджана с Арменией) приходят каждые несколько дней.

Мандат миротворцев закончится в 2025 году, и Азербайджан дает понять, что, возможно, он не будет продлен.

Ереван хочет гарантий безопасности для десятков тысяч армян, продолжающих жить в Карабахе.

Карабах — тема, мгновенно вызывающая бурю эмоций у обоих народов. За десятилетия конфликта пропасть, отделяющая армян и азербайджанцев, еще больше расширилась.

Обе стороны считают себя жертвой в этом противостоянии, стена недоверия и неприятия только укрепляется с каждой каплей пролитой крови.

Армяне не могут выезжать за пределы Нагорного Карабаха, азербайджанцы не могут вернуться в разрушенные армянами города и села в Карабахе, где еще многие годы будут вестись работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры.

Сегодня невозможно представить себе армянина, гуляющего по бакинскому Приморскому парку, или азербайджанца, отдыхающего на берегу армянского озера Севан (или Гейча, по-азербайджански).

Совместные действия по ликвидации последствий боевых действий, открытие коммуникаций и свободного передвижения транспорта (например, дороги на Нахичевань) — такие шаги требуют диалога и компромисса.

Но общества ни в Армении. ни в Азербайджане к этому, похоже, пока не готовы, и их к этому никто не готовит.

Условия для мира



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Азербайджан ранее предложил Армении пять пунктов в качестве условий для мирного соглашения: это взаимное признание границ, отсутствие территориальных претензий, отказ от применения военной силы и силовых угроз, демаркация границ и открытие транспортных коммуникаций.

Армянская сторона желает добавить пункт о создании международных механизмов, гарантирующих безопасность армян, которые остались жить в Карабахе. И в этом пункте мнения сторон расходятся.

Так в мае этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании Карабаха частью Азербайджана, но в очередной раз добавил, что Баку следует пойти на "полноценные переговоры со Степанакертом", чтобы дать живущим там армянам гарантии безопасности.

Армянский политолог Александр Искандарян считает, что получить такие гарантии сейчас крайне сложно. С одной стороны существует кризис доверия, когда в непризнанной НКР (Нагорно-Карабахской республике) не верят обещаниям Баку, а с другой — "на гарантии в виде, например, международных миротворцев, например, ООНовских, не пойдет Баку".

"Соответственно если будет переговорный процесс с международными гарантиями этого процесса и какое-то время отсутствие стрельбы и эскалации, а также возможность доставки [в Карабах из Армении] грузов, то это могло бы быть хотя бы началом пути, чтобы попробовать обсуждать [гарантии]", — считает Искандарян.

C декабря 2022 года населенный армянами регион находится в фактической блокаде, которая постепенно усиливается. Тогда азербайджанские госслужащие под видом экоактивистов блокировали единственную дорогу, связывающую непризнанную НКР с Арменией.

А этой весной Азербайджан построил на границе с Арменией полноценный пограничный контрольно-пропускной пункт, и грузоперевозки прекратились.

Фото: Getty Images

Затем, уже летом, Азербайджан перестал пускать в Карабах и машины Международного Красного Креста, и, наконец, в конце июля задержал автомобиль "скорой помощи", арестовав находившегося в ней пациента, по обвинению в военных преступлениях, якобы совершенных 30 лет назад.

Азербайджан предлагает завозить в Карабах гуманитарные грузы через азербайджанский город Агдам, но против этого выступают армяне.

Азербайджан: у армян такие же права

Азербайджан сильнее Армении в военном отношении, его армия контролирует границу с Арменией, а также стоит в Шуше, в карабахском городе на господствующей высоте, всего в нескольких километрах от Степанакерта (в Азербайджане город именуется Ханкенди). И в своей риторике Баку говорит с позиции сильного, не избегая и угроз.

Президент Ильхам Алиев высказался довольно однозначно: армяне Карабаха должны или получить азербайджанские паспорта или покинуть регион. Причем и он, и его чиновники не раз говорили, что вместе с паспортом гарантируют армянам Карабаха такие же права, что есть и у других граждан Азербайджана.

Эти заявления встретили и скептические комментарии, в которых отмечается, что в Азербайджане с правами человека дела обстоят плохо, а учитывая пропаганду ненависти к армянам в школах, возникает вопрос, как здесь будут относиться к этническим армянам как согражданам.

Хотя карабахские армяне еще не заявили о желании получить азербайджанское гражданство, "Би-би-си" обратилась в Государственное агентство по оказанию услуг гражданам (ASAN) с вопросом, куда должны будут обращаться армяне Карабаха, если захотят получить азербайджанские паспорта. Там посоветовали позвонить в МВД. Министерство пока не ответило на звонки, так же как и Миграционная служба Азербайджана.

Некоторые наблюдатели, в том числе и Александр Искандарян, считают, что власти Азербайджана просто стараются выжить армян из Карабаха.

По словам политолога, когда он слышит, что армяне получат те же права, что и азербайджанцы, он спрашивает себя: какие права?

"Это монархия, где одна семья правит с небольшим перерывом с 1969 года, — говорит Искандарян. — Представить, что в стране одни (армяне — прим. "Би-би-си") будут иметь права, а другие (азербайджанцы — прим. "Би-би-си") нет — это же неправдоподобно".

Эксперт: дать армянам свободу — плохой прецедент для Алиева

Азербайджанский историк карабахского конфликта Ариф Юнус согласен с ним: "Получается, что везде в Азербайджане ненормальные выборы, а в одной части нет — так не бывает".

Азербайджан в разных международных рейтингах и отчетах фигурирует как наименее демократичная страна на Южном Кавказе. Многие журналисты, политики, правозащитники прошли через тюрьмы, множество критиков режима покинули Азербайджан.

Фото: Getty Images

Оппозиция почти не представлена в парламенте, а немногие допущенные к президентским выборам кандидаты либо сами были сторонниками действующего президента Алиева, либо почти неизвестные публике политики.

В индексе свобод от Freedom House (где учитываются не только страны, но и территории) непризнанная Нагорно-Карабахская республика считается частично свободной, тогда как Азербайджан несвободной страной.

По словам историка, окажись армяне в составе Азербайджана и в безопасности, они могли бы требовать на международном уровне, в том числе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выполнения Азербайджаном своих обязательств по правам национальных меньшинств и правам человека в целом.

"Это поможет и Азербайджану, ведь то, что не смогла сделать азербайджанская оппозиция, будут делать армяне, — считает Юнус. — Для оппозиции армяне могли бы стать тем локомотивом, который будет демократизировать страну".

По мнению эксперта, цель властей Азербайджана — сделать так, чтобы армяне добровольно ушли.

"Его (Алиева — прим. "Би-би-си") задача, чтобы все ему подчинялись, но есть регион, который ему не подчиняется, это другие люди с другим опытом, — говорит историк. — Согласиться на присутствие армян в составе Азербайджана, заставляя армян верить им (властям — прим. "Би-би-си") на слово — это как пригласить бежавших из страны оппозиционеров, пообещав им безопасность".

Лакмусовая бумажка для демократов

В период 44-дневной войны 2020 года оппозиция в Азербайджане поддержала власть, оставив разногласия до окончания боевых действий. Общество тоже было солидарно с азербайджанскими военными, стремившимися вернуть территории, утраченные в ходе первой войны в Карабахе в начале 1990-х годов.

Но впоследствии, когда произошли новые столкновения уже на территории Армении, некоторые известные критики режима стали осуждать действия азербайджанских властей. В ответ на это власти развернули против них кампанию в соцсетях, распространяя фотографии критиков властей с прифотошопленной печатью: "Знай предателя".

Сегодня азербайджанская оппозиция, осуждающая насилие властей в разных регионах страны, блокаду Карабаха не критикует. Азербайджанский политический обозреватель Шахин Рзаев говорит, что связанно это с тем, что оппозиция в стране на деле более националистически настроена, чем нынешняя власть, и армянам Карабаха не сочувствует.

Бывший член руководства одной из оппозиционных партий рассказал "Би-би-си", что сегодня оппозиция слишком занята собственным выживанием и склоками: "И тому, и другому поспособствовал новый закон, который заставил все партии пройти перерегистрацию и дал им повод мериться, сколько у кого членов"

В ответ на вопрос "Би-би-си" о позиции партии по блокаде Карабаха лидер оппозиционной "Республиканской альтернативы" Ильгар Мамедов высказался следующим образом: "Лачинская дорога должна использоваться не для дискриминации торговых путей внутри страны, а для их развития. Поэтому, предложение официального Баку использовать дорогу Агдам — Ханкенди не может быть отвергнуто без последствий для Лачинской дороги. А каких именно последствий — это должно решать правительство, за которым в настоящее время свобода действий в вопросе постконфликтного урегулирования. Исходим из того, что азербайджанское правительство привержено использованию всех возможных мирных средств в этом вопросе".

Кто заменит Россию?

Пока вопрос безопасности армян Карабаха не решен, стороны тем временем продолжают переговоры при посредничестве США, ЕС и Москвы. Так недавно Армению и Азербайджан посетил старший советник США по переговорам на Кавказе Луис Боно, чтобы обсудить вопросы мирного урегулирования.

За обстановкой в регионе следит и Брюссель, а Россия не только часто высказывается по Карабахскому конфликту, но и держит в Карабахе свой контингент миротворцев.

Фото: Getty Images

Мандат россиян закончится через два года, и пока неясно, что будет потом. Европа занята войной, развязанной Россией в Украине. В США в следующем году ожидаются президентские выборы, и ситуация в регионе, который американцы и на карте-то не всегда могут найти, вряд ли будет в центре внимания.

Тем временем блокада Карабаха не способствует взаимопониманию армян и азербайджанцев. В этой ситуации, по мнению Шахина Рзаева, Турция может заменить в качестве посредника ослабевшую Россию. И хотя Турция сторонник Азербайджана, у нее единственной, по словам эксперта, есть возможность оказать давление на Баку.

В то же время открытие границ Турции с Арменией, могло бы стать важным стимулом для принятия Ереваном турецкого посредничества.

Армянский политолог Тигран Григорян замечает, что прогнозировать на годы вперед сейчас, во время войны в Украине, трудно, и в данный момент "этот вакуум в регионе заполняется западными акторами", а главным посредником является Вашингтон, стремящийся помочь в согласовании текста по мирному договору.

В последнее время США действительно активно призывают стороны к компромиссам ради достижения мира.

Как замечает известный британский эксперт по карабахскому конфликту Лоуренс Броерс, медиация и гарантии безопасности — это два разных процесса, и пока трудно увидеть, когда и где они соприкоснутся. И хотя среди посредников пока больше конкуренции, но есть и координация действий, причем больше, чем мы предполагаем.

По его словам, Азербайджану трудно будет добиться вывода российских миротворцев, но можно будет поменять их статус. "Возможно, это будет меньшая миссия, уже менее про поддержание мира, но больше про процесс реинтеграции, — говорит эксперт. — Вопрос в том, останется ли там (в Карабахе — прим. "Би-би-си") армянское население в этих обстоятельствах".

Сам же переговорный процесс, по мнению Броерса, "оказался заложником развития событий на месте [конфликта] и полного отсутствия доверия между сторонами, когда речь идет о взятых на себя обязательствах и договоренностях".

И тут, заключает он, больше всего процесс зависит от национальных лидеров, "и никакой внешний посредник не может решить эту проблему" за них.